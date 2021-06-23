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بريطانيا تسجل أكبر عدد من الإصابات بكورونا منذ فبراير الماضي

07:44 م الأربعاء 23 يونيو 2021
بريطانيا تسجل أكبر عدد من الإصابات بكورونا منذ فبراير الماضي

بريطانيا

لندن - (د ب أ)

سجلت بريطانيا 16135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر حصيلة إصابات يومية منذ 6 فبراير.

وكان هناك 1508 مصابين في المستشفيات يوم 21 يونيو، وهو أحدث رقم على مستوى المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الوفاة المسجلة ظل منخفضا نسبيا، بواقع 19 حالة وفاة، و متوسط سبعة أيام يبلغ 4ر14 حالة.

يذكر أن ثالثة من بين كل خمسة بالغين في المملكة المتحدة (60 في المئة) قد تلقوا تطعيمًا كاملاً ضد كورونا.

ويتزايد التفاؤل في بريطانيا بأن تناول جرعات اللقاح ينهي العلاقة بين الإصابات والوفيات.

بريطانيا فيروس كورونا وفيات كورونا

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