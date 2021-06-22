تركي آل الشيخ يعلن عن فرص لمشاركة "الموهوبين" بمواسم السعودية

وكالات

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، عن فرص لمشاركة الموهوبين في مبادرة لاكتشاف المواهب والمشاريع المميزة في مجالات مختلفة.

وكتب تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "اللي عنده موهبة أو مشروع مميز في مجالات مختلفة تراك مطلوب بالمواسم فرصتكم الآن للمشاركة في فعاليات ومواسم السعودية".

وأوضح أن التسجيل متاح عن طريق منصة مطلوب: http://matloob.ec.gov.sa

وكانت "الهيئة العامة للترفيه" قد أعلنت أواخر مايو الماضي عودة الفعاليات الترفيهية في المملكة، وفقاً لبروتوكولات للوقاية من "كوفيد 19"، حددتها في دليلِ شامل أطلقته عبر منصاتها الإلكترونية، وتتضمن اشتراطات خاصة بالمنظمين والزوار لتطبيق الإجراءات الاحترازية عند إقامة الفعاليات.

وفي فبراير عام ٢٠١٩ أطلقت وزارة السياحة السعودية ما يعرف باسم "مواسم السعودية" وهو برنامج يتضمن 11 موسمًا سياحيًا تغطي أغلب مناطق المملكة، تم العمل على إنتاج البرنامج بواسطة لجنة عليا يترأسها الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بالإضافة إلى وزارة الثقافة، الهيئة العامة للترفيه، الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

وعلى جانب آخر، أعلن "آل الشيخ" حصول هيئة الترفيه على شهادة الايزو 27001 في نظام إدارة أمن المعلومات، وهو أحد المعايير العالمية المهمة في مجال أمن المعلومات والخدمات الرقمية اللي تسعى هيئة الترفيه دائما لمواكبتها وتحقيقها.

اللي عنده موهبة أو مشروع مميز في مجالات مختلفة تراك #مطلوب_بالمواسم 🔥🔥🙏🏻🙏🏻



فرصتكم الان للمشاركة في فعاليات و مواسم السعودية 🇸🇦❤️🇸🇦



التسجيل عن طريق منصة مطلوب: https://t.co/scTZVQI7cx@eventscentersa #هيئة_الترفيه pic.twitter.com/p6cnwbt32K — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 22, 2021