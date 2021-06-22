مسؤول إيراني يؤكد: محطة بوشهر النووية ستعود لشبكة الكهرباء قريبا

طهران- (د ب أ):

أكد المتحدث باسم صناعة الكهرباء في إيران مصطفى رجبي مشهدي أن محطة بوشهر النووية ستعود لشبكة الكهرباء العامة في البلاد في غضون عدة أيام، بعد معالجة الخلل الفني الحاصل فيها.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن رجبي مشهدي القول إن المحطة خرجت من الشبكة أمس الأول الأحد بسبب حدوث خلل فني.

وأضاف أن "الجهود بدأت لمعالجة الخلل، ويُحتمل عودة المحطة إلى الشبكة في غضون أربعة أيام بعد معالجة الخلل".

وأوضح المتحدث أن خروج هذه المحطة من الشبكة يقلل الطاقة المولدة بمقدار ألف ميجاوات، لافتا إلى أنه ينبغي اتخاذ إجراءات لإدارة الاستهلاك بصورة أكثر جدية.

كانت شركة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء الإيرانية دعت في بيان يوم الأحد للاقتصاد في استهلاك الطاقة في ساعات الذروة، نظرا لتوقع ارتفاع درجة الحرارة في غالبية مناطق البلاد واستمرار ذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري، وكذلك القيود الحاصلة في التوليد بسبب أعمال الصيانة في محطة بوشهر والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع أيضا.

وبوشهر واحدة من أقدم محطات الطاقة النووية المدنية في الشرق الأوسط ولا تصنفها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنها تشكل تهديدا لحظر الانتشار النووي.