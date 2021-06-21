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واشنطن: لا يوجد جدول زمني لاستئناف السفر عبر الأطلسي

10:42 م الإثنين 21 يونيو 2021
واشنطن: لا يوجد جدول زمني لاستئناف السفر عبر الأطلسي

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الاثنين إنه لا يستطيع وضع إطار زمني محدد لاستئناف السفر عبر المحيط الأطلسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن برايس قوله للصحفيين إن الولايات المتحدة تتطلع إلى استئناف السفر بمجرد أن يسمح العلم بذلك.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي رفع الأسبوع الماضي قيود السفر المفروضة على سكان الولايات المتحدة.

وزارة الخارجية الأمريكية المحيط الأطلسي الولايات المتحدة

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