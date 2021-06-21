أردوغان: مستعدون لتعزيز تحالفنا مع الولايات المتحدة

أنقرة - (د ب أ)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة اليوم الاثنين أنه يعتقد أن المسائل الخلافية مع الولايات المتحدة سيتم حلها مع الوقت، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتستمر تركيا في الوفاء بمسؤولياتها تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال أردوغان إن علاقته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن تعود إلى 17 عاما مضت.

يذكر أن أردوغان لفت في وقت سابق إلى أنه لا توجد مسألة عصية على الحل في العلاقات التركية الأمريكية وأن مجالات التعاون بين البلدين أوسع وأكثر ثراء من القضايا الخلافية.

وأشار إلى أنه أكد لبايدن ثبات موقف تركيا بشأن منظومة "إس-400" ومقاتلات "إف-35".

كان أردوغان قد وصف لقائه مع بايدن على هامش قمة الناتو الأسبوع الماضي بالبنا.