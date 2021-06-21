وزير يمني: تصعيد الحوثيين في مأرب يقوض جهود السلام

صنعاء - (د ب أ)

قال وزير الاعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معمر الإرياني اليوم الاثنين، إن تصعيد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مؤخرا لعملياتها العسكرية في مختلف جبهات محافظة مأرب، شرقي البلاد، واستهدافها المتواصل للأحياء السكنية في المناطق المحررة، وهجماتها الإرهابية المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية في السعودية "يقوض جهود التهدئة وهو رفض صريح للحلول السلمية".

وأضاف الإرياني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر": "التصعيد الهستيري والخطير يؤكد مضي ميليشيا الحوثي في مخططها الانقلابي، وانقيادها الكامل خلف الأجندة الإيرانية وسياساتها التدميرية الرامية لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، والاستهتار بالإجماع الدولي والجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التصعيد العسكري يتزامن مع تحركات حوثية على الأرض "لفرض الانقلاب كأمر واقع عبر توسيع عمليات تجنيد الأطفال وغسل عقولهم عبر المراكز الصيفية، وتحريف المناهج الدراسية، والعبث بالهوية الوطنية، وتغيير التركيبة السكانية، واستهداف النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإدانة هذا التصعيد، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي للانصياع لجهود التهدئة، ودعم الحكومة في معركة استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ويستمر الحوثيون في تصعيد عملياتهم العسكرية في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز منذ مطلع فبراير الماضي، على الرغم من الدعوات الدولية والأممية المتكررة لوقف هذا التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات السياسية.