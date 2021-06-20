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العثور على جثة جندي في بلجيكا يشتبه في تورطه بالإرهاب

10:26 م الأحد 20 يونيو 2021
العثور على جثة جندي في بلجيكا يشتبه في تورطه بالإرهاب

العثور على جثة جندي في بلجيك

بروكسل - (د ب أ)

أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في بلجيكا أنه تأكد أن الجثة، التي تم العثور عليها اليوم الأحد، هي لجندي، يشتبه بتورطه في الإرهاب، وكان مطلوبا للعدالة منذ أربعة أسابيع.

وأضاف بيان المكتب أن صيادا عثر على جثة رجل، في غابة في منطقة "ديلسن-ستوكيم".

وكانت تحقيقات أولية قد أظهرت أن الجثة تخص يورجن كونينجز، الذي يشتبه أنه إرهابي يميني، اختفى في 17 مايو الماضي، بالقرب من مكان الجثة التي تم العثور عليها.

وتابع البيان أن الفحوصات الأولية تشير إلى أن الوفاة كانت بسبب الانتحار ، لكن مازال يتعين تأكيد ذلك.

وكانت السلطات تبحث عن كونينجز بشكل محموم، بعد أن هدد أبرز عالم فيروسات في بلجيكا. ويعتقد أنه كان يخطط لهجوم على مبان حكومية أو شخصيات عامة أخرى.

وكان المئات من الجنود وحتى المروحيات تبحث عن كونينجز، دون جدوى.

وفي سيارة، قيل إنها تخص المشتبه به، عثر رجال الأمن على عبوة مشبوهة، ربما تكون عبوة ناسفة، وكذلك أسلحة ثقيلة.

وخضع كونينجز للتحقيق لمحاولة القتل وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني في سياق إرهابي.

بروكسل الإرهاب منطقة ديلسن ستوكيم

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