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التلفزيون الإيراني: إغلاق طارئ لمنشأة بوشهر النووية

07:26 م الأحد 20 يونيو 2021
التلفزيون الإيراني: إغلاق طارئ لمنشأة بوشهر النووية

منشأة بوشهر النووية

وكالات

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الأحد، بإغلاق منشأة بوشهر النووية بشكل طارئ، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وشهدت إيران مطلع يونيو الجاري عدة انفجارات وحوادث غامضة، طال بعضها منشآت نووية ونشب حريق ضخم في مصفاة نفطية جنوبي طهران، وسبقه حريق بأكبر سفينة حربية إيرانية غرقت على إثره، وقبل ذلك بساعات، قتل طياران بسبب خلل فني في طائرة إيرانية مقاتلة.

منشأة بوشهر النووية التلفزيون الإيراني انفجارات منشآت نووية حريق

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