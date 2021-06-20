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شكري يبحث تحقيق التهدئة المستدامة في غزة مع ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام

05:44 م الأحد 20 يونيو 2021
شكري يبحث تحقيق التهدئة المستدامة في غزة مع ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع‬⁩ ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام ⁧‫سفن كوبمانس،‬⁩ الذي يزور مصر حاليا، الجهود المستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة المستدامة بقطاع غزة.

كما بحث الجانبان الخطوات المستقبلية لإحياء مسار المفاوضات، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق السلام الشامل والدائم.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في تغريدة له عبر (تويتر) عقب اللقاء.

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سامح شكري الاتحاد الأوروبي سفن كوبمانس قطاع غزة فلسطين القدس

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