العاهل الأردني يؤكد أهمية توحيد الجهود لتطوير الاقتصاد

عمان - (أ ش أ):

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أهمية توحيد الجهود لتعافي القطاع السياحي، وإعادة تنافسيته، وضرورة تكثيف العمل من أجل تطوير المنتج السياحي في المملكة وترويجه محلياً وعربياً ودولياً.

وأشار العاهل الأردني - خلال لقائه، اليوم /الأحد/، ممثلين عن القطاع السياحي الأردني ،حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية - إلى أهمية العمل على تطوير الاقتصاد بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على القطاعات التي بدأت باستئناف عملها، خصوصا السياحة، مشددا على ضرورة توضيح الحكومة لآليات تطوير القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص، وفق خطط بمدد زمنية، لتحقيق النمو الاقتصادي والتشغيل وتحسين الخدمات.

ولفت العاهل الأردني إلى ضرورة استقطاب شركات طيران جديدة منخفضة التكاليف لتعزيز أعداد السياح، داعياً إلى التعاون والتخطيط المستقبلي وبمساعدة الحكومة للنهوض بالقطاع السياحي الذي يمتلك إمكانيات كبيرة.