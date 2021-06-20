Masrawy logo white

العاهل الأردني يؤكد أهمية توحيد الجهود لتطوير الاقتصاد

05:37 م الأحد 20 يونيو 2021
العاهل الأردني يؤكد أهمية توحيد الجهود لتطوير الاقتصاد

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

عمان - (أ ش أ):

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أهمية توحيد الجهود لتعافي القطاع السياحي، وإعادة تنافسيته، وضرورة تكثيف العمل من أجل تطوير المنتج السياحي في المملكة وترويجه محلياً وعربياً ودولياً.

وأشار العاهل الأردني - خلال لقائه، اليوم /الأحد/، ممثلين عن القطاع السياحي الأردني ،حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية - إلى أهمية العمل على تطوير الاقتصاد بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على القطاعات التي بدأت باستئناف عملها، خصوصا السياحة، مشددا على ضرورة توضيح الحكومة لآليات تطوير القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص، وفق خطط بمدد زمنية، لتحقيق النمو الاقتصادي والتشغيل وتحسين الخدمات.

ولفت العاهل الأردني إلى ضرورة استقطاب شركات طيران جديدة منخفضة التكاليف لتعزيز أعداد السياح، داعياً إلى التعاون والتخطيط المستقبلي وبمساعدة الحكومة للنهوض بالقطاع السياحي الذي يمتلك إمكانيات كبيرة.

هذا المحتوى من

الملك عبد الله الثاني الأردن عمان السياحة شركات الطيران

الخبر التالى:

شكري يبحث تحقيق التهدئة المستدامة في غزة مع ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:اليورو.. إيطاليا 0 - 0 ويلز.. سويسرا 2 - 0 تركيا.. حسم التأهل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا