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كوريا الجنوبية تسجل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا

03:45 ص الأحد 20 يونيو 2021
كوريا الجنوبية تسجل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول 20 - (د ب أ):
أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 429 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 151 ألفا و 149 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 5 حالات وفاة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2002.

كما تعافي من المرض 514 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 142 ألفا و 899 حالة.

و تلقى 15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي ، وهو ما يمثل 29.2 % من تعداد سكان البلاد البالغ 51.3 مليون نسمة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

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