بريطانيا: حوالي 75% من البالغين حصلوا على جرعة لقاح كورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أفادت الإحصاءات الرسمية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، بحصول ثلاثة أرباع البالغين في البلاد على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن حصول 9ر74 بالمئة من البالغين على جرعة لقاح واحدة على الأقل يمثل إنجازًا مهمًا لبرنامج اللقاح البريطاني وخطوة كبرى نحو التحرر من القيود المفروضة في البلاد مع حصول المواطنين على الحماية نوعًا ما.

وكانت السلطات البريطانية أعلنت، اليوم، تسجيل 4330 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بالإضافة إلى 12 حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.