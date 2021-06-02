الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن توقيع وثائق مشتركة بختام قمة بوتين وبايدن

روسيا - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إنه "من السابق لأوانه الحديث عن اعتماد وثائق مشتركة عقب قمة رئيسي روسيا فلاديمير بوتين والولايات المتحدة جو بايدن، المقررة في 16 يونيو بجنيف".

وأشار بيسكوف في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" إلى أن موضوع الأمن السيبراني سيثار بطريقة أو بأخرى خلال قمة الرئيسين الروسي والأمريكي المرتقبة، مشيرًا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن تعاون كامل في هذا المجال.

ومن المقرر أن تكون هذه أول قمة روسية - أمريكية منذ يوليو 2018، بعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.