حسان دياب يدعو القوى السياسية اللبنانية للتقديم تنازل لتشكيل الحكومة

وكالات

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب كلمة إلى اللبنانيين مساء اليوم الأربعاء، أوضح خلالها صعوبة تشكيل حكومة في الوقت الحالي قادرة على التعامل مع المشاكل الاقتصادية التي تضرب البلاد.

وقال دياب في كلمته وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إنه بعد مرور نحو 300 يومًا على استقالة حكومته، وما زال لبنان يتوغل في نفق يزداد ظلامًا، وكلما لاح بصيص في الأفق، تطفئه الحسابات السياسية التي لم تعد تقيم وزنًا لمصير البلاد ولا لمعاناة اللبنانيين. مضيفًا أنه على مدى 15 سنة مضت، تحول الفراغ إلى قاعدة في البلد، بينما وجود الدولة ومؤسساتها هو الاستثناء.

وأوضح صعوبة الخروج من المأزق الحالي الذي تحول لأزمة وطنية تهدد ما تبقى من مقومات الدولة والدستور والمؤسسات، مضيفًا أن الأخطر هو ترك الأزمة دون معالجة عاجلة وسريعة.

وذكر اللبنانيون بصعوبة الوضع المالي للبلاد وتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد استقالة الحكومة، ما يؤكد ضرورة تشكيل حكومة بشكل عاجل لاستكمال التفاوض.

وأشار إلى تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرًا بشأن الأزمة في لبنان، موضحًا أن الوقائع المذكورة في التقرير، تجعل الظروف الداخلية على مشارف الانهيار الشامل الذي سيكون اللبنانيون ضحاياه، بينما ستعاود القوى السياسية النهوض لتقديم نفسها كمنقذ للناس والبلد.

ودعا القوى السياسية، إلى تقديم التنازلات، لتخفف صعوبات اللبنانيين وتوقف المسار المخيف، مشددًا على أن تشكيل الحكومة، بعد نحو عشرة أشهر على استقالة حكومته، أولوية لا يتقدم عليها أي هدف أو عنوان.