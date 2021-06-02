الإمارات.. مواطن من جنسية عربية يطعن آخر والشرطة تلقي القبض عليه

(وكالات):

تمكن شرطيان تابعان لمركز شرطة نايف في الإمارات، إلقاء القبض على متهم من جنسية عربية بجريمة قتل، كان يتصرف بطريقة هستيرية ويحمل في يده سكينين ملوحاً بهما في وجوه المتواجدين بمسرح الجريمة، بعد طعنه المجني عليه من الخلف.

وكرم القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري الشرطيين العريف عبدالله الحوسني والشرطي عبدالله نور الدين لسرعة استجابتهما مع الواقعة، وإلقاء القبض عليه بحرفية عالية دون أن يتسبب في أذى لأي شخص آخر، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاستجابة السريعة مع مختلف البلاغات الجنائية وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، بحسب "الإمارات اليوم".

وحول تفاصيل الواقعة، قال مدير مركز شرطة نايف العميد طارق تهلك، إنه في حوالي الساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة الماضي، لاحظ العريف عبد الله الحوسني والشرطي عبدالله نور الدين، تجمهراً لعدد من الأشخاص بالقرب من أحد محال البقالة في منطقة فريج المرر فاتجها فوراً إلى المكان وشاهدا رجلاً عربي الجنسية يحمل سكينين في يديه، ويلوح بهما في حالة هستيرية، مهدداً كل من يحاول الاقتراب منه.

وأضاف أن عنصري الشرطة تصرفا بحرفية عالية في التعامل مع الموقف ومنعا الجاني من استخدام السكينين في تنفيذ اعتداء آخر أو إصابة أي من المتوجدين المتواجدين وذلك عبر محاصرته وتجريده من سلاحه والسيطرة عليه في مكانه.

وأشار إلى أنه تبين من خلال التحقيق في الواقعة والاستماع إلى شهود العيان أن الجاني والمجني عليه دخلا إلى محل البقالة، لكن عندما هّم المجني عليه بالمغادرة عاجله الأول بطعنات عدة من الخلف، فسقط على الأرض مضرجاً في دمائه، فيما بدأ المتهم بالصراخ والتلويح بالسكينين لإخافة المتواجدين في المكان.

وأوضح ان دورية من الإسعاف انتقلت فوراً إلى مسرح الجريمة وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمجني عليه، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بالطعنات التي تلقاها، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.