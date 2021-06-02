Masrawy logo white

الكنيست ينتخب إسحاق هرتسوغ رئيسًا لإسرائيل

12:16 م الأربعاء 02 يونيو 2021
الكنيست ينتخب إسحاق هرتسوغ رئيسًا لإسرائيل

الكنيست الإسرائيلي

(وكالات):

صوت الكنيست الإسرائيلي على انتخاب زعيم حزب العمل السابق إسحاق هرتسوغ لمنصب رئيس الدولة خلفا لرؤوفين ريفلين.

وسيصبح هرتسوغ (60 عاما)، وهو زعيم سابق للمعارضة والمدير الحالي لـ"الوكالة اليهودية لأجل إسرائيل"، الرئيس الـ11 لدولة إسرائيل، بعد أن أدلى 87 من أصل نواب الكنيست الـ120 أصواتهم له في تصويت سري نظم اليوم الأربعاء.

وحصلت منافسة هرتسوغ في التصويت، الناشطة الاجتماعية مريام بيريتز، على 27 صوتا فقط.

ويعرف هرتسوغ، وهو نجل رئيس إسرائيل السادس حاييم هرتصوغ، بدعمه لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس مبدأ حل الدولتين.

وسيتولى هرتسوغ منصب رئيس إسرائيل لمدة سبع سنوات.

الكنيست الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إسرائيل رئيس إسرائيل

الخبر التالى:

الإمارات.. مواطن من جنسية عربية يطعن آخر والشرطة تلقي القبض عليه

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
956

إصابات اليوم

40

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

263606

إجمالي الإصابات

15136

إجمالي الوفيات

192823

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد موافقة "العدل".. نعيد نشر التعديلات المقترحة لقانون الشهر العقاري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا