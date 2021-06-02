الكنيست ينتخب إسحاق هرتسوغ رئيسًا لإسرائيل

(وكالات):

صوت الكنيست الإسرائيلي على انتخاب زعيم حزب العمل السابق إسحاق هرتسوغ لمنصب رئيس الدولة خلفا لرؤوفين ريفلين.

وسيصبح هرتسوغ (60 عاما)، وهو زعيم سابق للمعارضة والمدير الحالي لـ"الوكالة اليهودية لأجل إسرائيل"، الرئيس الـ11 لدولة إسرائيل، بعد أن أدلى 87 من أصل نواب الكنيست الـ120 أصواتهم له في تصويت سري نظم اليوم الأربعاء.

وحصلت منافسة هرتسوغ في التصويت، الناشطة الاجتماعية مريام بيريتز، على 27 صوتا فقط.

ويعرف هرتسوغ، وهو نجل رئيس إسرائيل السادس حاييم هرتصوغ، بدعمه لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس مبدأ حل الدولتين.

وسيتولى هرتسوغ منصب رئيس إسرائيل لمدة سبع سنوات.