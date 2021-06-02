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بايدن: ما حدث في "تولسا" لم يكن أعمال شغب بل مذبحة

12:29 ص الأربعاء 02 يونيو 2021
بايدن: ما حدث في "تولسا" لم يكن أعمال شغب بل مذبحة

جو بايدن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أحيا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء الثلاثاء، ذكرى مذبحة تولسا العرقية في الولايات المتحدة التي وقعت في الأول من يونيو عام 1921 في مدينة "تولسا" بولاية اوكلاهوما.

وقال بايدن، خلال خطاب له هناك، نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن هذه الحادثة نراها في المرآة "بشكل قاتم"، مضيفاً أنه أول رئيس أمريكي يحيي ذكرى هذه المذبحة، التي قُتل على إثرها المئات من ذوي البشرة السمراء في الولايات المتحدة.

وأكد بايدن أنه أول رئيس أمريكي خلال 100 عام يأتي "ليعترف بالحقيقة" بشأن ما حدث في تولسا، مرحبًا ببعض الناجين من الذبحة الذين حضروا إحياءه لذكراها بعد قرن.

كما أكد الرئيس الأمريكي أن ما حدث في مدينة "تولسا" لم يكن أعمال شغب بل مذبحة، داعيا خلال خطابه لدقيقة من الصمت حدادًا على أرواح ضحايا الحادث.

وشدد الرئيس الأمريكي على عزمه اتخاذ خطوات من أجل تضييق فجوة الثروة بين الأعراق في الولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

جو بايدن أعمال شغب مذبحة تولسا العرقية

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