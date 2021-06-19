Masrawy logo white

السعودية تهنئ جوتيريش بإعادة انتخابه أمينا عام للأمم المتحدةلولاية ثانية

01:11 م السبت 19 يونيو 2021
السعودية تهنئ جوتيريش بإعادة انتخابه أمينا عام للأمم المتحدةلولاية ثانية

أنطونيو جوتيريش

الرياض- أ ش أ:

هنأ المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية أمينًا عامًا للمنظمة.

وأعرب المعلمي - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، السبت- عن تطلع وفد المملكة العربية السعودية الدائم؛ لدى الأمم المتحدة إلى مواصلة العمل مع جوتيريش؛ في تعزيز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

هذا المحتوى من

أنطونيو جوتيريش السعودية الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي

الخبر التالى:

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لإعادة تعيين سفير لدى السعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تطعيمات لقاح كورونا بالمنازل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا