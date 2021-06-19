السعودية تهنئ جوتيريش بإعادة انتخابه أمينا عام للأمم المتحدةلولاية ثانية

الرياض- أ ش أ:

هنأ المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية أمينًا عامًا للمنظمة.

وأعرب المعلمي - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، السبت- عن تطلع وفد المملكة العربية السعودية الدائم؛ لدى الأمم المتحدة إلى مواصلة العمل مع جوتيريش؛ في تعزيز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.