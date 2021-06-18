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اليابان تبدأ تطعيم العاملين في الأولمبياد ضد كورونا

08:51 ص الجمعة 18 يونيو 2021
اليابان تبدأ تطعيم العاملين في الأولمبياد ضد كورونا

أرشيفية

طوكيو - أ ش أ:

بدأت حكومة عاصمة اليابان طوكيو، اليوم الجمعة، تطعيم الموظفين والإعلاميين الذين سيعملون في دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد الخاص، ضد فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن حكومة العاصمة تهدف إلى تطعيم حوالي 2500 شخص يوميًا حتى نهاية أغسطس المقبل باستخدام لقاح فايزر الذي توفره اللجنة الأولمبية الدولية.

وبموجب اتفاقية بين شركة الأدوية الأمريكية واللجنة الأولمبية الدولية، حصلت اليابان على نحو 40 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا لتطعيم العاملين في أولمبياد طوكيو، المقرر افتتاحها يوم 23 يوليو وأولمبياد الخاص المقرر انطلاقها يوم 24 أغسطس.
ويشمل الأشخاص المؤهلون للتطعيم باستخدام الجرعات التي حصلت عليها اليابان بموجب الاتفاقية السالف ذكرها، الموظفين والمتطوعين الذين سيعملون في قرية الرياضيين وأماكن المنافسة ووسائل الإعلام المعتمدة والعاملين في مجال الصحة.

وبينما قال المنظمون اليابانيون إن التطعيم ضد فيروس كورونا لن يكون إلزاميًا للأشخاص الذين يعملون أو يشاركون في الأولمبياد أو الأولمبياد الخاص، شددت اللجنة الأولمبية الدولية على أن ذلك سيساهم في إقامة ألعاب آمنة وسط الوباء.

وبدأ الرياضيون الأولمبيون اليابانيون في تلقي اللقاحات في الأول من يونيو الماضي.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن 75 بالمئة من سكان القرى الأولمبية وأولمبياد الخاص المحتملين، بما في ذلك حوالي 15000 رياضي، إما قد تم تطعيمهم بالفعل أو من المقرر أن يتم تطعيمهم، مع ارتفاع النسبة إلى أكثر 80 بالمئة بحلول موعد انطلاق الألعاب. ​

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اليابان حملة تطعيم الموظفين دورة الألعاب الأولمبية فيروس كورونا

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