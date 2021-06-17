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البيت الأبيض يبحث إجراء محادثات بين الرئيسين الأمريكي والصيني

10:57 م الخميس 17 يونيو 2021
البيت الأبيض يبحث إجراء محادثات بين الرئيسين الأمريكي والصيني

جو بايدن والرئيس الصيني

واشنطن - (أ ش أ):

صرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم /الخميس/ بأن الإدارة الأمريكية تبحث إمكانية إجراء محادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج، وذلك في ظل خلافات بين البلدين حول عدد من القضايا من بينها حقوق الإنسان.

وقال سوليفان - في تصريحات صحفية - "سنبدأ قريبا بما فيه الكفاية للعمل على تحديد الطريقة الصحيحة لإجراء محادثات بين الرئيسين، والتي يمكن أن تكون مكالمة هاتفية أو اجتماع على هامش قمة دولية أو أي شيء آخر"، وفقا لما ذكرته شبكة (يو.إس.نيوز) الإخبارية الأمريكية.

يُشار إلى أنه من المتوقع أن يحضر بايدن وشي قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في إيطاليا في شهر أكتوبر المقبل، ومن المحتمل عقد اجتماع ثنائي بين بايدن وشي على هامش هذه القمة، إلا أن سوليفان أكد أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

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