الصراع في تيجراي: الاتحاد الأفريقي يبدأ التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم

أديس أبابا- (بي بي سي):

بدأ الاتحاد الأفريقي التحقيق بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا، وكان النزاع المسلح الذي استمر 8 أشهر تقريبا بين الجيش الأثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وأطراف أخرى قد ترك أثارا مدمرة على الأوضاع الإنسانية.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي أنه سيجمع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة معلومات لتحديد إن كانت المزاعم تشكل انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان.

وستبدأ اللجنة عملها من مكاتبها في غامبيا.

وتطال الاتهامات جميع أطراف النزاع بما في ذلك الجنود الإثيوبيون والجنود الإريتريون وكذلك مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

ويتضمن التحقيق انتهاكات واسعة النطاق تشمل مجازر قتل جماعي واغتصاب ممنهج وسلب وتدمير.

وقالت البعثة الإريترية في الأمم المتحدة إنها لم تدع ولم تمنح فرصة للتعليق على الموضوع أمام مجلس الأمن. كما نفت إريتريا التهمة التي وجهت إليها من منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك، الذي زعم أن الجنود الإريتريين يستخدمون المجاعة كسلاح حرب. وقال البيان إن إريتريا لم تعرقل أبدا وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة تيجراي.