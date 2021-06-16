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بايدن: القمة مع بوتين كانت واضحة ومباشرة

08:11 م الأربعاء 16 يونيو 2021
بايدن: القمة مع بوتين كانت واضحة ومباشرة

بايدن وبوتين


سويسرا - (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اجتماعات القمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كانت واضحة ومباشرة، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك بديل عن الحديث وجها لوجه بين زعيمي البلدين.

وأضاف بايدن - في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الرئيس الروسي - "كان لدي أنا والرئيس بوتين مسؤولية مشتركة فريدة لإدارة العلاقة بين بلدين قويين، علاقة يجب أن تكون مستقرة ومتوقعة يمكن خلالها التعاون فيما يخص مصالحنا المشتركة".

وتابع "لدينا اختلافات، وأريد من الرئيس بوتين أن يتفهم لما أقول؛ ما أقول وأفعل؛ وكيف نتفاعل مع أحداث محددة تؤذي المصالح الأمريكية".
وأشار إلى أنه أخبر الرئيس بوتين أن أجندته ليست ضد روسيا أو غيرها، لكنها لصالح المواطنين الأمريكيين ومكافحة فيروس كورونا وإعادة بناء الاقتصاد والعلاقات حول العالم مع الحلفاء والأصدقاء وحماية الأمريكيين، مشيرا إلى أن تلك هي مسؤوليته كرئيس.

ولفت إلى أنه أخبر الرئيس بوتين أنه لا يمكن لرئيس أمريكي ألا يدافع عن قيم البلاد الديمقراطية أو الحريات العالمية والأساسية، مشيرا إلى أن ذلك في الصبغة الوراثية للبلاد، وأن حقوق الإنسان ستكون دوما على الطاولة، وأن "الأمر ليس متعلقا بمطاردة روسيا عند ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان ولكن بما نحن عليه".

هذا المحتوى من

جو بايدن فلاديمير بوتين روسيا أمريكا

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