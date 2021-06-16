زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب تشينغهاي الصينية

الصين - (أ ش أ)

سجل مركز شبكات الزلازل الصيني، اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب مدينة مانغيا بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين.

وأشار المركز - وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه جرى تحديد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 10 كم، عند التقاء دائرة عرض 38.14 درجة شمالا وخط طول 93.81 درجة شرقا.