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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب تشينغهاي الصينية

08:00 م الأربعاء 16 يونيو 2021
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب تشينغهاي الصينية

نتيجة زلزال - ارشيفية

الصين - (أ ش أ)

سجل مركز شبكات الزلازل الصيني، اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب مدينة مانغيا بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين.

وأشار المركز - وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه جرى تحديد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 10 كم، عند التقاء دائرة عرض 38.14 درجة شمالا وخط طول 93.81 درجة شرقا.

هذا المحتوى من

Asha
زلزال تشينغهاي الصينية مركز شبكات الزلازل الصيني

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