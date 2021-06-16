بايدن: اتفقت مع بوتين على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تناول في قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عدة ملفات إقليمية، منها النووي الإيراني، وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، والتعاون في القطب الشمالي.

وأشار بايدن في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إلى إن اتفق مع روسيا على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفًا أن القمة ناقشت بالتفصيل الخطوات المطلوبة للحد من التسلح، وضرورة إطلاق حوار لمراقبة التسلح.

وعن أفغانستان، أكد أنه من مصلحة روسيا أن لا يعود الإرهاب إلى أفغانستان.