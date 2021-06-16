بوتين: اتفقنا على عودة السفراء بين واشنطن وموسكو



وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة وروسيا عليهما مسؤولية تحقيق الاستقرار الاستراتيجي، مشيرًا إلى أنه بحث مع نظيره الأمريكي جو بايدن، تحقيق الاستقرار الاستراتيجي.

وتابع بوتين في مؤتمر صحفي عقب انتهاء القمة الروسية الأمريكية التي عقدت في جنيف، أنه اتفق مع بايدن على عودة السفيرين الروسي والأمريكي إلى واشنطن وموسكو.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن هناك تباين في وجهات النظر بين البلدين في عدة قضايا وملفات، لكنهما تسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة مع لحل الخلافات بين البلدين.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض، انتهاء جولة المحادثات الموسعة الأمريكية الروسية، في وقت سابق التي عقدت في جنيف، بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، والوفدين المرافقين لهما بعد فاصل وجيز في فيلا "لا غرانج" في جنيف، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.