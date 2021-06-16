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الصين ترسل رواد فضاء إلى موقع محطتها الفضائية الجديدة للمرة الأولى

08:20 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
الصين ترسل رواد فضاء إلى موقع محطتها الفضائية الجديدة للمرة الأولى

أرشيفية

بكين (د ب أ) -

تعتزم الصين إرسال مركبة فضائية تحمل ثلاثة رواد فضاء إلى الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية الجديدة وذلك للمرة الأولى غدا الخميس.

وأعلنت وكالة الفضاء الصينية في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن تبدأ عملية إطلاق أول بعثة مزودة بطاقم من الرواد إلى المحطة الصينية التي لاتزال قيد الإنشاء في الساعة 0922 صباحا بالتوقيت المحلي (0122 بتوقيت جرينتش).

ومن المقرر أن ينطلق رواد الفضاء الصينيون ني هاي شنج وليو بومينج وتانج هونج بو، من موقع جيوتشيوان الفضائى في صحراء جوبي وأن يبقوا على متن الوحدة الأساسية للمحطة الجديدة لمدة ثلاثة أشهر .

ومن المقرر أن يتم تنفيذ برنامج الرحلة في جدول زمني ضيق، وتنطلق رحلة إعادة التموين التالية في أيلول/سبتمبر.

وتم ارسال اخر رحلة شحن بها مواد ووقود في أواخر شهر أيار/مايو الماضي .

الصين رواد فضاء المحطة الفضائية الجديدة

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