السعودية تؤكد دعمها لجهود المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء ‏المغربية

السعودية - (أ ش أ)

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها للجهود التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة ‏من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية، على أساس التوافق بناءً على قرارات ‏مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.‏

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان ‏والشعوب المستعمرة المنعقدة اليوم الثلاثاء، تحت بند الصحراء المغربية، التي ألقاها مندوب المملكة في اللجنة.

من جانبه، أكد مندوب المملكة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) دعم بلاده لمبادرة المملكة المغربية الشقيقة للحكم الذاتي في ‏الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني، كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق ‏الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، حيث أن هذه المبادرة التي حظيت بترحيب ‏مجلس الأمن من خلال القرارات التي صدرت منذ العام 2007، معربًا عن ترحيب المملكة العربية ‏السعودية بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية في دورات لجنة الأربعة والعشرين‏ ‏وكذلك المشاركة في المائدتين المستديرتين في جنيف.‏