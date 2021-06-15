عون يدعو إلى ملاحقة محتكري المواد الأساسية في لبنان

بيروت - (د ب أ):

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء الأجهزة المختصة إلى التشدد في ملاحقة المحتكرين ومستغلي الأوضاع الراهنة لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتابع الرئيس عون اليوم "الإجراءات التي اتخذت لمعالجة أزمة المحروقات والادوية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حيث لامس عتبة الـ 15 الفا و450 ليرة لبنانية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.

وشهدت محطات الوقود خلال الأيام الماضية مشادات على خلفية أفضلية تعبئة مادة البنزين المتوفرة بكميات ضئيلة، حيث يصطف المواطنون لساعات للحصول على كمية قليلة من البنزين.

وتقوم القوى الأمنية بمواكبة عمليات التعبئة على بعض المحطات، كما تقوم مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بدوريات على محطات المحروقات في عدد من المناطق، لقمع الاحتكار والغش.