وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الإسرائيلي التعاون الثنائي والاتفاق الإبراهيمي

الإمارات - (د ب ا)

بحث وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد خلال اتصال هاتفي مع يائير لابيد وزير خارجية الحكومة الإسرائيلية الجديدة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك في تغريدة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في موقع تويتر اليوم الاثنين.

وجاء في التغريدة "الاتصال الهاتفي تطرق أيضًا إلى الاتفاق الإبراهيمي. كما هنأ سموه معالي يائير لابيد على توليه منصبه الجديد متمنيا له التوفيق والنجاح".

يشار إلى أن الإمارات وإسرائيل والبحرين وقعت على الاتفاق الإبراهيمي برعاية الولايات المتحدة في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر سبتمبر الماضي بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين الدول الثلاث.

ومنح الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمس الأحد الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة بأغلبية 60 صوتًا مقابل 59، وأدت الحكومة الجديدة اليمين بعد ذلك.