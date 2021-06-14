وزير الإعلام اليمني: إيران تخطط لتسميم عقول الشباب ومسخ هويتهم اليمنية والعربية

عدن- (أ ش أ):

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن إيران ومليشيا الحوثي، ذراعها في اليمن، تخططان لتسميم عقول الشباب ومسخ هويتهم اليمنية والعربية، وتحويلهم إلى أدوات لقتل اليمنيين واستهداف الجوار وتهديد المصالح الدولية، وذلك تعليقا على ‏زيارة الضابط في فيلق القدس "حسن ايرلو" لجامعة صنعاء.

واستنكر الإرياني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - التحركات الاستفزازية للنظام الإيراني في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى أن المدعو حسن إيرلو يواصل التحرك في ‎صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين كحاكم فعلي، ويزور المستشفيات والجامعات والمعاهد والمدارس، ويشرف على تحريف المناهج في مختلف المراحل الدراسية وتجريف الهوية اليمنية والعربية.

وأضاف أن ‏استفزازات النظام الإيراني تؤكد مضيه في انتهاك السيادة اليمنية، وتجاوز القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار 2216، وانتهاج مسار تصعيدي في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي والجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء للتهدئة وإحلال السلام المبني على المرجعيات الثلاث (قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني).

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة الضغط الكافي على النظام الإيراني لوقف تدخلاته السافرة التي تهدد السلم، وتقوض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، وتشكل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية.