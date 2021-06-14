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فيروس كورنا: نوفافاكس تؤكد أن فعالية لقاحها تتجاوز 90 في المئة شاملة التحورات والسلالات الجديدة

02:59 م الإثنين 14 يونيو 2021
فيروس كورنا: نوفافاكس تؤكد أن فعالية لقاحها تتجاوز 90 في المئة شاملة التحورات والسلالات الجديدة

لقاح كورونا

واشنطن- (بي بي سي):

أكدت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية، نوفافاكس، أن لقاح فيروس كورونا الذي طورته ثبت أنه فعال بنسبة تزيد عن تسعين في المئة بما في ذلك السلالات المتحورة من الفيروس.

وقالت نوفافاكس إن لقاحها أظهر حماية بنسبة مئة بالمئة ضد الإصابات المتوسطة والشديدة.

وشملت المرحلة الأخيرة من تجاربها على اللقاح 30 ألف مشارك عبر 119 موقعا في الولايات المتحدة والمكسيك.

هذا المحتوى من

BBC
فيروس كورونا لقاح كورونا شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية

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