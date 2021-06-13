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ميركل تهنئ حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة

11:02 م الأحد 13 يونيو 2021
ميركل تهنئ حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ)

هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة نفتالي بينيت.

ووفقا للمتحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين، كتبت ميركل إليه مساء اليوم الأحد أن ألمانيا ستستمر في بذل أقصى جهدها من أجل أمن إسرائيل ومن أجل السلام في الشرق الأوسط.

واستطردت أن "ألمانيا وإسرائيل مرتبطتان بعلاقة فريدة، نريد تعميقها أكثر. وبهذه الروح، أتطلع للعمل معكم عن كثب".

وعبرت ميركل عن تمنياتها لبينيت ومواطني إسرائيل "بالقوة والتماسك والنجاح في التصدي للمهام التي تنتظرهم".

أنجيلا ميركل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة نفتالي بينيت ألمانيا

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