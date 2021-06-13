الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالمزايدة واستغلال ملف تبادل الأسرى

صنعاء - (د ب أ)

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، جماعة الحوثي بالمزايدة في قضية تبادل الأسرى واستغلالها سياسيا.

وأفاد عضو الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى ماجد فضائل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) بأن: "الحكومة اليمنية قدمت مبادرات فعلية بخصوص ملف الأسرى بعيدا عن المزايدات والتصريحات الإعلامية التي يقوم بها الحوثيون".

وأضاف أن "حديث ميليشيا الحوثي عن استعدادها تنفيذ صفقة تبادل أسرى واسعة هو فقط عبارة عن مزايدات إعلامية لغرض الاستهلاك الإعلامي والاستغلال السياسي لهذا الملف الإنساني".

وتابع المسؤول اليمني " ليس لدى الحوثيين أي جدية بحل هذا الملف الإنساني"، مشيرا إلى "أنهم يكذبون كما يتنفسون".

وذكر أنه لو كان هناك جدية لحل هذا الملف لما عرقلت الجماعة المشاورات الأخيرة بخصوص الأسرى التي انعقدت قبل أشهر في العاصمة الأردنية عمان.

وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي عبدالقادر المرتضى قد أعلن أمس السبت استعدادهم للدخول في صفقة تبادل محلية واسعة تشمل عدداً من القيادات، في ظل غياب الدور الأممي حالياً في ملف الأسرى "، حسب تعبيره.

وسبق أن نجحت عدة صفقات تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين، أكبرها تبادل أكثر من 1000 أسير في أكتوبر من العام الماضي.