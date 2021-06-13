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جنوب أفريقيا تعتزم التخلص من مليوني جرعة ملوثة للقاح جونسون

09:36 م الأحد 13 يونيو 2021
جنوب أفريقيا تعتزم التخلص من مليوني جرعة ملوثة للقاح جونسون

لقاح جونسون آند جونسون

جوهانسبرج - (د ب أ)

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اليوم الأحد إن بلاده ستتخلص من مليوني جرعة من لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا، بعد حكم أمريكي بأن مكونات جرعات البلاد قد تكون تعرضت للتلوث خلال عملية الإنتاج بمصنع في بالتيمور.

وتمثل هذه الأخبار انتكاسة كبيرة في إعطاء اللقاح بالبلاد، حيث تتزايد وتيرة الموجة الثالثة من العدوى.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، قال رامافوزا للصحفيين اليوم الأحد بعد أن شارك في قمة مجموعة السبع الكبرى، إن من المقرر أن تبدأ "أسبين فارماكير هولدنجز"، وهي أكبر شركة للأدوية في أفريقيا، في إنتاج لقاحات جونسون آند جونسون الجديدة بحلول منتصف الأسبوع.

وجاءت مشاركة رامافوزا في القمة بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وكانت السلطات في جنوب أفريقيا قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم الأحد أنها لن تسمح باستخدام بعض من جرعات لقاح جونسون اند جونسون عقب صدور قرار أمريكي بشأن احتمالية تلوث مكونات جرعات من اللقاح خلال مرحلة الإنتاج في مصنع في بالتيمور.

وكانت هيئة الاغذية والأدوية الأمريكية قد قالت أمس الأول الجمعة إن بعض من دفعات لقاح جونسون أند جونسون غير صالحة للاستخدام، في حين تخضع دفعة أخرى للتحقق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا القول في بيان اليوم الأحد إن السلطات راجعت بيانات وكالة الأدوية والأغذية الأمريكية و " اتخذت قرارا بعدم استخدام اللقاح الذي تم إنتاجه باستخدام مواد غير ملائمة".

ويشار إلى أن جنوب أفريقيا تعتمد بقوة على لقاح جونسون اند جونسون لتطعيم ثلثي تعداد سكانها البالغ عددهم 60 مليون نسمة هذا العام. وكانت السلطات قد طلبت الحصول على أكثر من 31 مليون جرعة من اللقاح المكون من جرعة واحدة.

سيريل رامافوزا لقاح جونسون لقاح ملوث لقاح كورونا جنوب افريقيا

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