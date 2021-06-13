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قادة مجموعة السبع يعدون بمليار جرعة لقاحات كورونا للدول الأكثر فقرًا

04:50 م الأحد 13 يونيو 2021
قادة مجموعة السبع يعدون بمليار جرعة لقاحات كورونا للدول الأكثر فقرًا

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، في ختام قمة استمرت ثلاثة أيام في إنجلترا، إن قادة دول مجموعة السبع يعدون بتسليم مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـ "كوفيد-19" إلى الدول الأكثر فقرا.

وأضاف جونسون إنه سيتم الوفاء بهذا العدد من خلال مجموعة من الدول التي تقدم تبرعات مباشرة بالإضافة إلى مدفوعات لبرنامج "كوفاكس" لتقاسم اللقاحات الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية، ولكن لم تتوفر على الفور المزيد من التفاصيل حول هذه المخصصات.

وكان جونسون قد أعلن في وقت سابق أن بريطانيا ستتبرع بـ 100 مليون جرعة من فائضها الخاص.

وقدرت منظمة الصحة العالمية أن هناك حاجة إلى 11 مليار جرعة للقضاء على الوباء. ويعد هذا أكثر بكثير من العدد المحدد للتبرع من قبل مجموعة السبع، مما أثار انتقادات من منظمات الإغاثة.

بوريس جونسون مجموعة السبع لقاحات كورونا كوفيد-19

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