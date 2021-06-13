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لوفيجارو: ترامب يعلق على مديح ماكرون لبايدن خلال قمة السبع

03:21 م الأحد 13 يونيو 2021
لوفيجارو: ترامب يعلق على مديح ماكرون لبايدن خلال قمة السبع

دونالد ترامب

وكالات:

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على عبارات الإطراء التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس جو بايدن، خلال قمة مجموعة دول السبع الكبرى في بريطانيا، وفقا لصحيفة لو فيجارو الفرنسية.

وفي بيان صحفي، اليوم الأحد، علق ترامب على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال مخاطبا نظيره الأمريكي: "عظيم جدا أن يكون معنا رئيس أمريكي يمثل جزءا من هذا التجمع، ولديه رغبة تامة في التعاون. ما تظهرونه هو أن الزعامة تعني الشراكة".

وكتب ترامب في تعليقه: "كان هو (ماكرون) والعديد من القادة الآخرين من قبله في فرنسا وفي سائر أوروبا، يخدعون الولايات المتحدة، كما لم يحدث سابقا. لقد عوملنا بشكل غير عادل للغاية بصفقات تجارية مروعة، كما أنفقنا كثيرا للدفاع عنهم (عن الدول الأوروبية)".

وعبر بايدن عن قناعته بأن الدول مثل فرنسا "تستفيد من الولايات المتحدة"، موضحا: "لهذا السبب بالطبع يحبون بايدن لأنه سيسمح لهم الآن بالعودة إلى أساليبهم القديمة في النصب". وأضاف: "إذا كُنت زعيما لهذه الدول، فسأفضل أيضا بايدن على الرئيس ترامب".

وأردف ترامب قائلا إن هذه البلدان "سوف تغتني على حساب الولايات المتحدة، كما فعلت في الماضي، حتى يتم إجراء تغيير. أما أنا فإني مع أمريكا أولا".

وكان ماكرون رحب، خلال لقاء جمعه، يوم السبت، مع نظيره الأمريكي أثناء قمة مجموعة G7 الجارية في مقاطعة كورنوال البريطانية، بعودة الولايات المتحدة "كزعيم متعاون للعالم الحر" بعد انتخاب بايدن رئيسا للبلاد.

ترامب إيمانويل ماكرون جو بايدن قمة مجموعة السبع

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