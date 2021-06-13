ميركل تصف قرارات قمة السبع الخاصة بحماية المناخ بأنها " التزام قوي"

كاربيس باي-(د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن اعتقادها بأن النتائج الخاصة بحماية المناخ التي أسفرت عنها قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، تُعْد بمثابة "التزام قوي" حتى مع عدم تمكن دول المجموعة من الاتفاق على موعد موحد للتخلي عن الاعتماد على الفحم.

وعلى هامش القمة المنعقدة في مدينة كورونوال البريطانية، قالت ميركل اليوم الأحد إن عدم الاتفاق ليس سببه ألمانيا " لكن هناك آخرين لم يصدقوا على خططهم بعد، لكنني أعتقد أن الالتزام بحماية المناخ وبهدف تخفيض درجة حرارة الأرض بمقدار 5ر1 درجة و باتفاقية باريس للمناخ من قبل كل دول المجموعة هو التزام قوي".

وأضافت ميركل أن الدول ضيوف القمة وهي استراليا وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا والهند ستتعهد أيضا بالالتزام بهذه المعايير" وأعتقد أننا نمضي قدما في هذا الشأن بنموذج جيد".

يذكر أن ألمانيا تسعى إلى التخلي عن الاعتماد على الفحم في توليد الكهرباء في موعد أقصاه 2038.

كان حماة للمناخ أعربوا عن شعورهم بخيبة الأمل حيال خطط مجموعة السبع الخاصة بمكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض، وقالت كاترينه بيتنجيل من اتحادClimate Action Network لحماية المناخ إنه بدون جداول زمنية ستصبح هذه النتائج "مجرد وعود فارغة" وأضافت أن " زعماء مجموعة السبع دائما لا يتبعون كلامهم بأفعال" وطالبت بوقف الاستثمارات في الفحم.