صلاة موحدة بين سنة وشيعة في بغداد ردا على "محاولات إشعال فتنة طائفية"

صلاة موحدة بين سنة وشيعة في بغداد

بغداد- (بي بي سي):

قام وفد من منطقة ذات أغلبية شيعية في العاصمة العراقية بغداد بزيارة مسجد تابع للسنة ردا على ما وُصف بـ"محاولة إشعال فتنة طائفية في البلاد".

وأدى الوفد المكون من رجال دين شيعة وشخصيات بارزة من حي الكاظمية صلاة موحدة مع عدد من أهالي حي الأعظمية المجاور في مسجد ومرقد الإمام أبي حنفية النعمان وذلك ردا على دعوة في مواقع التواصل الاجتماعي لجماعة مجهولة دعت أنصارها إلى التوجه إلى المسجد السني لغلقه أو هدمه.

وكانت الجماعة المذكورة دعت قبل أيام إلى إزالة نصب الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور في حي المنصور غربي بغداد, إلا أن قوى مكافحة الشغب اتخذت إجراءات حالت دون وصول أنصار تلك الجماعة إلى موقع النصب.