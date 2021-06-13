القوات الإسرائيلية تهدم خياما سكنية تأوي 15 فلسطينيا شرق رام الله

رام الله- (د ب أ):

هدمت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد عدة خيام سكنية في التجمع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن الناشط فارس كعابنة قوله إن "قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت التجمع، وهدمت خيام المواطنين واستولت على ممتلكاتهم كافة".

وأشار إلى أن الخيام المستولى عليها تعود لعائلتين فلسطينتين وتأوي 15 فردا ، موضحا أن "ما جرى اليوم يأتي بعد أيام من عملية هدم مماثلة لخيام أربع عائلات في منطقة مجاورة، لكن الجديد هو أن العائلات كانت في السابق تتحدى الهدم بإعادة البناء فيما تبقى من ممتلكات، لكن هذا أصبح غير ممكن بعد قيام الاحتلال بالاستيلاء على الخيام بعد هدمها".

ولفت كعابنة إلى أن "عمليات الهدم في تلك المنطقة تأتي ضمن مخطط احتلالي كبير لإخلاء كافة التجمعات البدوية الواقعة بين محافظتي رام الله والبيرة وأريحا".