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خبير بيئي: قرارات مجموعة السبع بشأن المناخ من بين أهم القرارات في التاريخ

01:39 ص الأحد 13 يونيو 2021
خبير بيئي: قرارات مجموعة السبع بشأن المناخ من بين أهم القرارات في التاريخ

قمة مجموعة السبع

لندن - (د ب أ):

قال المؤرخ بمجال الطبيعة السير ديفيد أتنبروه إن زعماء مجموعة السبع الصناعية الكبرى يواجهون بعضا من أكثر القرارات أهمية في تاريخ البشرية أثناء تعاملهم مع أزمة تغير المناخ.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن خبير البيئة سيلقي كلمة اليوم الأحد أمام الزعماء المجتمعين في كورنوال، في الوقت الذي يضعون فيه خططًا لعكس فقدان التنوع البيولوجي وتمويل تطوير بنية تحتية عالمية.

وسيوجه أتنبروه رسالة إلى مجموعة السبع، بالإضافة إلى ضيوف القمة من أستراليا والهند وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا، في جلسة حول المناخ والطبيعة.

مجموعة السبع مجال الطبيعة المناخ البيئة

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