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إصابة 14 شخصًا في تبادل إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

12:28 ص الأحد 13 يونيو 2021
إصابة 14 شخصًا في تبادل إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

الشرطة الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

أصيب ما لا يقل عن 14 شخصًا بطلقات الرصاص في حادث وقع بمدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية، حسبما ذكرت الشرطة الأمريكية في مؤتمرات صحفية عقدت السبت.

وقال القائم بأعمال قائد الشرطة جوزيف تشاكون بعد ظهر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) إن البحث ما يزال جاريًا عن رجلين مشتبه فيهما، مشيرًا إلى أن اثنين من الجرحى في حالة حرجة.

ويعتقد القائمون بالتحقيق أن "جميع" المصابين تقريبًا هم أطراف لا علاقة لهم بسبب الاشتباك.

وأوضحت السلطات أنها لم تتوصل حتى الآن إلى المزيد من التفاصيل حول الحادث الذي وقع في منطقة للحياة الليلية بالمدينة.

وقالت الشرطة إن الشوارع كانت تعج بالمارة عندما دوى إطلاق النار في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباح السبت بالتوقيت المحلي.

وصرحت الشرطة بأن المحققين يقومون الآن بتقييم مقاطع الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة والكاميرات المثبتة على زي الشرطة ومصادر أخرى.

ولا تستبعد السلطات أن يكون الحادث جريمة عصابات لكن الدوافع والملابسات لم تتضح بعد.

الشرطة الأمريكية ولاية تكساس الأمريكية تبادل إطلاق نار

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