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الشرطة الكندية تعتقل زعيم حزب يميني لمشاركته في مسيرة ضد قيود كورونا

06:20 ص السبت 12 يونيو 2021
الشرطة الكندية تعتقل زعيم حزب يميني لمشاركته في مسيرة ضد قيود كورونا

الشرطة الكندية

وينيبيج- (أ ش أ):
اعتقلت الشرطة الكندية، الجمعة، زعيم حزب الشعب الكندي اليميني ماكسيم بيرنييه، في مقاطعة (مانيتوبا) بعد مشاركته في مسيرة ضد القيود التي تفرضها الحكومة بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

وقالت المتحدثة باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية تارا سيل، إن ماكسيم بيرنييه واجه تهما بتجاوز حدود التجمعات العامة وانتهاك متطلبات مقاطعة (مانيتوبا) بالعزل الذاتي عند دخول المقاطعة.

وأضافت سيل: "من واجب شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) إنفاذ قوانين مانيتوبا، والتي تشمل أوامر الصحة العامة، علم بيرنير بالأوامر الصحية وكان قد تلقى تذكرة بالفعل، وقد أدى استمرار جريمة انتهاك أوامر الصحة العامة الحالية في مانيتوبا إلى اعتقاله".

يشار إلى أن الاعتقال وقع جنوب مدينة وينيبيج قبل أن يصل بيرنييه إلى الاحتجاج في المدينة.

الجدير بالذكر أن بيرنييه هو برلماني سابق، كما شغل منصب وزير في حكومة رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر، كما أن حزب الشعب الكندي الذي ينتمي إليه بيرنييه لم يفز بأي مقاعد في البرلمان في انتخابات 2019.​

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة الكندية حزب يميني قيود كورونا

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