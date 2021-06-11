بايدن يدعو في قمة مجموعة السبع إلى اقتصاد عالمي أكثر عدالة

خليج كاربيس (بريطانيا) - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه حان الوقت "لبدء العمل" خلال قمة قادة دول مجموعة السبع الكبرى في كورنوول.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن بايدن قوله إنه "اليوم الرسمي الأول لقمة مجموعة السبع هنا في المملكة المتحدة".

وقال إنه "يتطلع إلى تعزيز تعهدنا بالتعددية والعمل مع حلفائنا وشركائنا لبناء اقتصاد عالمي أكثر عدالة وشمولا".

وأضاف "لنبدأ العمل".