الصين: تقديم أكثر من 845 مليون جرعة من لقاحات ضد "كورونا" حتى يوم أمس

بكين - (أ ش أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 845.2 مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) تم إعطاؤها في أنحاء الصين حتى يوم أمس الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم، أن الصين أجازت الاستخدام الطارئ للقاحاتها المحلية غير النشطة المضادة لمرض (كوفيد-19) للفئة العمرية من 3 أعوام إلى 17 عامًا.

وقال شاو يي مينغ، خبير في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - في مؤتمر صحفي - إن الحملة الصينية للتطعيم الجماعي تستهدف البالغين ممن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا مع إعطاء أكثر من 800 مليون جرعة بجميع أنحاء البلاد حتى الآن، مشيرًا إلى أن حملة التطعيم الجماعي أثبتت حتى الآن أن جميع اللقاحات المصنعة محليًا آمنة وفعالة.

وبعد إجازة استخدامهما للبالغين، أثبت لقاح (سينوفارم) و(سينوفاك)، اللذان طورتهما مؤسسات دوائية صينية، أنهما آمنان بالنسبة للفئة التي تتراوح أعمارها من 3 أعوام إلى 17 عامًا بعد التجارب السريرية ومراجعة الخبراء.