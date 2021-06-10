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واشنطن تقدم مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن هجمات في العراق

08:01 م الخميس 10 يونيو 2021
واشنطن تقدم مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن هجمات في العراق

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تخصيص مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الهجمات ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق.

ودعا حساب "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على تويتر العراقيين إلى تقديم معلومات عن "الإرهابيين" الذين ينفذون هجماتهم ويختبئون بين المدنيين.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس.

وجاء في تدوينة الحساب أن واشنطن تقدم "مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمعلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية".

وتأتي دعوة الخارجية الأمريكية بعد استهداف مطار بغداد الدولي، حيث يتمركز عسكريون أميركيون، في وقت سابق، بثلاث طائرات مسيرة أسقطت واحدة منها.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الأمريكية العراق المنشآت الدبلوماسية الأمريكية تويتر مطار بغداد الدولي

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