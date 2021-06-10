استطلاع يظهر تحسنا ملحوظا لصورة أمريكا في ألمانيا بعد تولي بايدن

واشنطن- (د ب أ):

كشفت نتائج استطلاع حديث حدوث تحسن ملحوظ في صورة الولايات المتحدة في ألمانيا بعد قدوم الرئيس جو بايدن على رأس الإدارة الأمريكية مطلع العام الحالي.



وأعلن معهد بيو الأمريكي للأبحاث اليوم الخميس إن 78% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن لديهم ثقة في أن ما يقوم به بايدن في التعامل مع الأحداث العالمية صحيح.



وكانت هذه النسبة وصلت إلى 10% فقط إبان فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وأشارت النتائج إلى حدوث ارتفاع ملحوظ أيضا في نسبة أصحاب الرأي الإيجابي عن الولايات المتحدة في ألمانيا حيث وصلت هذه النسبة إلى 59% مقابل 26% فقط في آخر عام من ولاية ترامب.



في الوقت نفسه، أوضحت النتائج أن 14% فقط ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا يعتبرون أمريكا نموذجا ديمقراطيا مقابل 54% قالوا إن الولايات المتحدة فقدت هذه السمة النموذجية في الأعوام الماضية.



يذكر أن بايدن تولى مهام منصبه منذ 20 يناير الماضي وهو يقوم حاليا بأول رحلة له لأوروبا كرئيس للولايات المتحدة.



وأضاف معهد بيو أن النظرة العامة للولايات المتحدة تحسنت على نحو ملحوظ أيضا في دول صناعية مهمة أخرى.



وأجرى معهد بيو الاستطلاع في الفترة بين 12 مارس حتى 26 مايو الماضيين وشمل 16 ألفا و254 بالغا في 16 دولة منهم 1027 شخصا في ألمانيا.