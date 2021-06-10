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بايدن يعتزم إثارة "قضايا حساسة" خلال اجتماعه مع بوتين

12:49 ص الخميس 10 يونيو 2021
بايدن يعتزم إثارة "قضايا حساسة" خلال اجتماعه مع بوتين

جو بايدن

لندن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء، إنه يعتزم إثارة "قضايا حساسة" خلال اجتماعه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بايدن: "إنني بصدد المشاركة في قمة مجموعة السبع ثم اجتماع حلف شمال الأطلسي ثم ألتقي بالسيد بوتين لأبلغه بما أريده أن يعرفه"، بحسب شبكة "سي إن إن". وقال إنه موجود في أوروبا "للدفاع عن مفهوم الديمقراطية ذاته".

ووصل بايدن الأربعاء إلى بريطانيا في أول رحلة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة، يزور خلالها عدة دول أوروبية.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن اليوم الخميس مع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، بالقرب من مقاطعة كورنوال، حيث تعقد قمة مجموعة السبع من الجمعة حتى الأحد المقبلين.

وعلى هامش القمة، من المتوقع أن يلتقي بايدن مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل بين زعماء آخرين في مجموعة السبع.

ويعتزم بايدن أن يحضر يوم الإثنين المقبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعا رفيع المستوى مع ممثلي الإتحاد الأوروبي في اليوم التالي.

ومن المتوقع أن يعقد بايدن، يوم الأربعاء المقبل، قمة يترقبها العالم بشغف مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قبل أن يعود إلى واشنطن.

وقال البيت الأبيض إن هذه الجولة سوف تسلط الضوء على التزام أمريكا بحشد ديمقراطيات العالم، والعمل معًا لتشكيل قواعد الطريق للقرن الـ21 والدفاع عن قيمنا ومعالجة أكبر التحديات في العالم.

جو بايدن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي ناتو بوريس جونسون أنجيلا ميركل

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