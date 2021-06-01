بوتين: العلاقات مع الدول السوفيتية السابقة من أهم أولويات سياستنا الخارجية

روسيا - (أ ش أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات مع دول الاتحاد السوفيتي السابق من أهم أولويات السياسة الخارجية لموسكو.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية في النسخة الإنجليزية، عن بوتين قوله خلال اجتماع عبر الفيديو مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: إن "العلاقات مع أقرب جيراننا.. الدول السوفيتية السابقة.. من بين أهم أولويات السياسة الخارجية لروسيا".

وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ورئيسة مجلس الاتحادية فالنتينا ماتفينكو ، ورئيس مجلس دوما الدولة فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف، ورئيس الديوان الرئاسي الروسي أنطون فاينو، وأمين مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف ، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ، ووزير الدفاع سيرجي شويجو ومدير المخابرات الخارجية سيرجي ناريشكين والمبعوث الرئاسي لحماية البيئة والنقل سيرجي إيفانوف.

وعادة ما يترأس بوتين اجتماعات مجلس الأمن الروسي يوم الجمعة، لكنه من المقرر أن يحضر هذا الأسبوع من منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي يوم الجمعة الموافق 4 يونيو.