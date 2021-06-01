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مقتل وإصابة 13 إرهابيا في هجومين منفصلين بباكستان

09:04 ص الثلاثاء 01 يونيو 2021
مقتل وإصابة 13 إرهابيا في هجومين منفصلين بباكستان

شرطة باكستان

إسلام أباد-(أ ش أ):

قتل خمسة إرهابيين فيما أصيب ثمانية آخرون إثر وقوع تبادل لإطلاق النار مع قوات حرس الحدود الباكستانية خلال هجومين مسلحين منفصلين في مدينتي "كويتا" و"تربت".

ونقل راديو "باكستان" اليوم الثلاثاء عن العلاقات العامة بالجيش الباكستاني قولها إنه في الحادث الأول، شن الإرهابيون هجوما على قاعدة للقوات الباكستانية، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين الذي أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة ستة آخرين.

وفي الهجوم الثاني، استهدف الإرهابيون حافلة تابعة لقوات حرس الحدود بواسطة عبوة ناسفة في مدينة "تربت"، مما أسفر عن إصابة جنديين.​

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باكستان الإرهاب قوات حرس الحدود الباكستانية الجيش الباكستاني

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