170 مليونا و721 ألفا و894 حالة إجمالي إصابات كورونا حول العالم

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 170 مليونا و721 ألفا و894 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي في العالم وصل إلى 3 ملايين و550 ألفا و7 حالات.​