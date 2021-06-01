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170 مليونا و721 ألفا و894 حالة إجمالي إصابات كورونا حول العالم

09:02 ص الثلاثاء 01 يونيو 2021
170 مليونا و721 ألفا و894 حالة إجمالي إصابات كورونا حول العالم

فيروس كورونا

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 170 مليونا و721 ألفا و894 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي في العالم وصل إلى 3 ملايين و550 ألفا و7 حالات.​

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوفيد 19 جامعة جونز هوبكنز منظمة الصحة العالمية

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